Haberler

Bingöl'de emniyet ve jandarma teşkilatına 162 yeni araç tahsis edildi

Bingöl'de emniyet ve jandarma teşkilatına 162 yeni araç tahsis edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığınca Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 162 aracın teslimi için töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 162 aracın teslimi için töreni gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen programda, emniyet ve jandarma teşkilatlarına 9 bin 200 yeni aracın tahsis edildiğini söyledi.

Araçların temininde katkı sunanlara teşekkür eden Vali Usta, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile hayırsever iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kamu düzeni ve vatandaşlarımızın huzuru devletimizin en temel sorumluluklarından biridir. Devletimiz bu sorumluluğu yerine getiren emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı her daim desteklemektedir. İl genelindeki huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi adına araç filoları yenilendi. 162 aracın yıl sonuna kadar tamamen teslim edilecek ve bunlardan 26'sının pert araçların satışından elde edilen gelirle, 136'sı ise Bakanlık, Valilik ve hayırseverlerin destekleriyle temin edildi."

Vali Usta, kentte asayişten narkotiğe, güvenlikten trafik uygulamalarına kadar tüm alanlarda vatandaş odaklı, kararlı ve hassas bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Usta, kente katkı sağlayan hayırseverlere plaket ve teşekkür belgelesi verdi.

Tören, araçların hizmete alınmasıyla sona erdi.

Törene Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, jandarma ve emniyet personeli ile hayırsever iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
title