Bingöl'de emniyet ve jandarma teşkilatına 162 yeni araç tahsis edildi

İçişleri Bakanlığınca Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 162 aracın teslimi için töreni gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen programda, emniyet ve jandarma teşkilatlarına 9 bin 200 yeni aracın tahsis edildiğini söyledi.

Araçların temininde katkı sunanlara teşekkür eden Vali Usta, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile hayırsever iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kamu düzeni ve vatandaşlarımızın huzuru devletimizin en temel sorumluluklarından biridir. Devletimiz bu sorumluluğu yerine getiren emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı her daim desteklemektedir. İl genelindeki huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi adına araç filoları yenilendi. 162 aracın yıl sonuna kadar tamamen teslim edilecek ve bunlardan 26'sının pert araçların satışından elde edilen gelirle, 136'sı ise Bakanlık, Valilik ve hayırseverlerin destekleriyle temin edildi."

Vali Usta, kentte asayişten narkotiğe, güvenlikten trafik uygulamalarına kadar tüm alanlarda vatandaş odaklı, kararlı ve hassas bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Usta, kente katkı sağlayan hayırseverlere plaket ve teşekkür belgelesi verdi.

Tören, araçların hizmete alınmasıyla sona erdi.

Törene Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, jandarma ve emniyet personeli ile hayırsever iş insanları katıldı.