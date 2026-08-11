Bingöl'de İnşaat Asansörü Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti
Bingöl'ün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binada asansör montajı sırasında meydana gelen kazada, asansörün düşmesi sonucu altında kalan işçi Muhammed U. (33) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaynak: AA