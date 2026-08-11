Haberler

Bingöl'de İnşaat Asansörü Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de İnşaat Asansörü Faciası: İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binada asansör montajı sırasında meydana gelen kazada, asansörün düşmesi sonucu altında kalan işçi Muhammed U. (33) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binanın asansörü, montaj sırasında henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Montaj ekibinde yer alan işçilerden Muhammed U. (33), düşen asansörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan işçi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi