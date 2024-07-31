Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek için dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler Cengiz ve Bünyamin Tiryaki hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.
Cengiz ve Bünyamin Tiryaki kardeşler serinlemek için Serpmekaya köyünün çıkışındaki dereye girdi.
İkiz kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu gören çevredekiler çocukları sudan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.