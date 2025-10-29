Bingöl'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Törenle Kutlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel