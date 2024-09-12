Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarında eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.