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Çayda akıntıya kapılıp kayboldu; sürüklendiği anlar ortaya çıktı / Ek görüntüler

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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik yaparken girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları sürerken, sürüklenme anları cep telefonuyla kaydedildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları sürerken, akıntıyla sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra suyun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor. Öte yandan Karabulut'un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı, ancak Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR-Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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