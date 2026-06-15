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Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişi aranıyor

Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişi aranıyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik için gittiği Sarım Çayı'na giren Vedat Karabulut akıntıya kapıldı. AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri su altı ve su üstü arama çalışması başlattı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün piknik yapmak için arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrasına gelen Vedat Karabulut (33), akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için Sarım Çayı'na girdi.

Karabulut, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ile Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve su üstünde arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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