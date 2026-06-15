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Çayda akıntıya kapılıp kayboldu

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Bingöl'ün Genç ilçesinde dün akşam girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün akşam girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut (34) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vedat Karabulut'un bulunması için yürütülen çalışmalara Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor.

Karabulut'u arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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