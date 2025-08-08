Bingöl'de Boğulma Olayı: 3 Çocuktan 1'i Hayatını Kaybetti

VALİ USTA: 3 ÇOCUKTAN 1'İ BOĞULDU

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Hatemi Kesin'in (17) serinlemek için girdiği Gülbahar Barajı'nda boğulduğu bölgede incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Usta, suya giren 3 çocuktan 2'sinin kurtarıldığını ancak 1'inin boğulduğunu belirterek, "Bugün tabii üzüntülü bir olayla sizin karşınızdayız. Bugün saat yaklaşık 15.40 civarlarında 112 servisimize Gülbahar Barajı'nda bir boğulma olayı ile ilgili haber gelir gelmez, ilgili birimleri haberdar ettiler. Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi ile Erzurum'dan gelen AFAD Arama Kurtarma ekipleri Gülbahar Barajı'mıza geldi. Üç tane çocuğumuz Gülbahar Barajı'na giriyorlar. İki tane çocuğumuz çıkıyor ama bir tane çocuğumuz suda kayboldu. Gelen ekiplerimiz hemen olaya müdahale ettiler. 19.35 sularında çocuğumuzu bulduk. Maalesef hayatını kaybetmişti. Ben tüm Bingöl'e geçmiş olsun diyorum. Aileye, anneye, babaya, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu vesileyle tüm ailelere, çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen havalar çok sıcak, serinleyelim diye bilmediğiniz, suyun özelliğini bilmediğiniz yerlerde lütfen sulara girmeyin. Aileler de çocuklarına mutlaka göz kulak olsunlar. Kendilerinin dışında sahipsiz bir yerlerde çocuklarım sulara koymayalım diyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben kendileriyle de görüştüm. Tabii ki şok halindeler, panik halindeler. Onların durumlar iyi. Diğer çocuklarımın durumları iyi. Allah'a şükür olsun ama tabii olayın şokundalar, panikteler. Tekrar büyük geçmiş olsun" dedi.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,