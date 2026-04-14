Haberler

Bingöl'de bitkin halde bulunan porsuk koruma altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gölet kenarında bitkin halde bulunan porsuk, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı ve tedavi için ilgili birime sevk edildi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde gölet kenarında bitkin halde bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'ndeki Kale Göleti mevkisinde gezeler, su kenarında hareketsiz duran bir porsuk fark etti. Porsuğun bitkin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan porsuk, güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Bitkin haldeki hayvan, detaylı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Porsuğa müdahale eden veteriner hekim Mete Aydos, "Müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Kanitaht Mahallesi'ne geldik. Burada bitkin ve yaralı halde bir porsuk bulduk. Hayvanı koruma altına aldık, gerekli tedavilerinin yapılması için ilgili mercilere teslim edeceğiz" dedi.

Porsuğun, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

