Haberler

Bingöl'de asansör boşluğuna düşen 2 inek kurtarıldı

Bingöl'de asansör boşluğuna düşen 2 inek kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı

Yürekleri ağza getiren anlar! Son anda böyle kurtarıldı
Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi

Ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Sebep ise çok bilindik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık

İmza atması beklenirken açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe