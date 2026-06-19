Bingöl'de asansör boşluğuna düşen 2 inek kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi