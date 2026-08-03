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Bingöl'deki 4 Aylık Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Bingöl'deki 4 Aylık Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
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Bingöl'de kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bingöl'de kalp yetmezliği ve metabolik hastalık şüphesiyle tedavi gören 4 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 4 aylık bebeğin, çocuk kardiyolojisi ve çocuk metabolizması hastalıkları alanlarında ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyması üzerine Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile kurulan koordinasyon sonucu ambulans uçak görevlendirildi.

Hastaneden alınarak Diyarbakır Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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