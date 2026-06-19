Çayda kaybolan Vedat'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (34) arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Bir süre sonra çayın karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. Karabulut'un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı, ancak Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı