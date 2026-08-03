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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 781 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 781 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-31 Temmuz'da ilçe jandarma komutanlıklarıyla asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 5 bin 781 kök kenevir, 36 gram esrar, 16 sentetik ecza ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 76 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 53'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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