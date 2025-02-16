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Bingöl'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı saat 02.24'te, 12,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Yapılan ilk saha taramalarında can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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