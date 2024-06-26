Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.42 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Deprem, il merkezinde de hissedildi.