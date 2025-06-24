Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 5,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu.
DERİNLİK 5,99 KİLOMETRE
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu.
Kaynak: ANKA / Güncel