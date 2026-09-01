Bingöl'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik 21-28 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA