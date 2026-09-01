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Bingöl'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik 21-28 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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