Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Törene, Yedisu Kaymakamı Hasan Erdoğan, Karlıova Belediye Başkan Vekili Şahin Özyıldırım, kamu kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel