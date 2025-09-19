Haberler

Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, Yedisu Kaymakamı Hasan Erdoğan, Karlıova Belediye Başkan Vekili Şahin Özyıldırım, kamu kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
