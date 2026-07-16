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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı için anma programı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Vali Cahit Çelik, konuşmasında milletin iradesine sahip çıktığını vurguladı.

BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programına, yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan kalabalık, Bingöl Belediyesi önünde bulunan meydana kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinliğe Vali Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA DA İDARESİNDE SAHİP ÇIKTI'

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, "Bugün burada, milletimizin istiklaline, istikbaline ve milli iradesine sahip çıktığı kutlu bir direnişin 10'uncu yıl dönümünde sizlerle beraber bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde sadece bir darbe girişimi değil; devletimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin ortak geleceğine yöneltilmiş hain bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır. Ancak o gece, aziz milletimiz imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle buna geçit vermemiştir. Bu yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılını 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla idrak ediyoruz. Çünkü o gece ortaya konulan irade, milletin iradesiydi. Kazanılan zafer de milletimizin ortak zafereydi. Tarih boyunca nice badireler atlatan büyük milletimiz; Çanakkale'de, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatanına ve devletine sahip çıkmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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