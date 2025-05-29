Adana'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da Husumetliye Tabanca İle Saldırı: 1 Yaralı
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ADANA'da Özgür Kaynat (31), bindiği dolmuştan husumetlisi Abdullah Ay'a (34) tabanca ile 4 el ateş etti.

ADANA'da Özgür Kaynat (31), bindiği dolmuştan husumetlisi Abdullah Ay'a (34) tabanca ile 4 el ateş etti. Dükkanının önünde oturan Ay ağır yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Kaynat, bir süre önce Abdullah Ay'ın kardeşleri tarafından dövüldü. Bu nedenle aileye husumet besleyen Özgür Kaynat, dolmuşa Abdullah Ay'ın berber dükkanının bulunduğu sokağa gitti. Kaynat, araç içerisinden dükkanın önünde oturan Ay'a tabanca ile 4 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Abdullah Ay kanlar içerisinde kalırken, Özgür Kaynat, şoförünü tehdit ettiği dolmuşla kaçıp, bir süre sonra indi. Saldırı dolmuşun güvenlik kamerasına yansırken, Abdullah Ay ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özgür Kaynat'ın 'Kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Kaynat ile kaçmasına yardım eden Baran Yalap (21), adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde 1'i olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Özgür Kaynat, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti. Baran Yalap'ın ise 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaynat ile Yalap, adliyeye sevk edildi.

Haber: Anıl ATAR/ Adana, Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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