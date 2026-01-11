Haberler

Diyarbakır'da 8 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın giriş katında gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan 8'i çocuk 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
