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Safranbolu'da 3 Katlı Evin Çatısında Yangın

Safranbolu'da 3 Katlı Evin Çatısında Yangın
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Safranbolu'nun Çavuş Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü; çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı evin çatısında çıkan yangının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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