Safranbolu'da 3 Katlı Evin Çatısında Yangın

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı evin çatısında çıkan yangının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı