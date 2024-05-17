Üye Girişi
Haberler

Binali Yıldırım: Üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üniversiteye erişimde Türkiye'nin dünya genelinde ilk 5 ülke arasına girdiğini söyledi. Yıldırım, üniversite eğitiminin önemine vurgu yaparak, gençlere ülkelerini keşfetmelerini ve dönüş yapmalarını önerdi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Güney Kore'nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya'da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Zamanın ruhu" konseptiyle TEDx Ergan Etkinliği düzenlendi.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, internetle birlikte bilgiye artık çok rahat ulaşıldığını söyledi.

Yıldırım, "Öyle bir hale geldi ki hiç gizliniz, saklınız yok. Bu kürsüye çıkıp konuşmak da cesaret istiyor çünkü siz konuşurken, karşınızda oturan insanlar 'doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz' bunu anında kontrol ediyorlar. Eskiden siyasetçiler Yozgat'ta orman vadederdi, Akdağ'da 'ormancıdan sizi kurtaracağım' diye propaganda yapardı ve ikisinin birbirinden haberi olmazdı. Ama şimdi siyaset de zor, bilim adamı olmak da zor, yönetici olmak daha da zor. Dolayısıyla her şeyimiz şeffaf, herkes her şeyden haberdar, bu güzel bir şey." diye konuştu.

Gençlerin ruh halini anladığını ifade eden Yıldırım, "Ben de o dönemleri yaşadım, başka ülkelerde, başka yerlerde çok daha güzel şeyler olacağını hayal edersiniz, bu gayet doğal, bu yaşın size verdiği bir hasret ama bilin ki ülkenizden daha güzel bir yer yok. Gidin, görün ama kalamayacaksınız, mutlaka döneceksiniz." dedi.

"76 üniversite vardı, bugün 208 üniversite var"

Yıldırım, üniversite eğitiminin Türkiye'de ve dünyadaki durumunu şöyle anlattı:

"Hatırlayın, bizim iktidarımız döneminden önce 76 tane üniversite vardı, bugün 208 üniversite var. Zaman zaman çok üniversite açıldı diye eleştiriler oluyor. Peki Güney Kore'ye bakalım. Güney Kore'nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya'da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik. 'Efendim üniversiteye gireceğiz de sonra ne olacak?' Üniversite bize ne veriyor, bize vizyon veriyor, küresel düşünme, analitik düşünme melekesini kazandırıyor, muhakeme kabiliyetimizin artmasına vesile oluyor."

Yapay zekayla ilgili kısa vadede 300, orta vadede ise 800 milyon kişinin işsiz kalabileceğini söyleyen Yıldırım, "Eğer biz zamanın ruhunu okuyabilirsek, burada kendi kendimizi dönüştürebilirsek, dönüşümü başarabilirsek, işimizi kaybetmek bir tarafa, birçoğundan daha öne geçebiliriz. Neyle öne geçeceğiz, yapay zekanın kullandığı araçları kullanarak, yani değişime direnmeyerek, değişimi, gelişimi kendimizi, hızlı bir şekilde ona adapte ederek bunu bir tehditten fırsata dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından TEDx konuşmacıları, "yapay zeka", "zamanın ruhu markalaşma", "geleceğin liderleri", "insan ve bilim" konularında bilgi ile tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım Türkiye Dünya Eğitim Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title