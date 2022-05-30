BİNALİ YILDIRIM, SİVAS'TA TOKAT VALİSİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, özel kalem müdürü Murat Aydın'ın annesi Olcay Aydın'ın (80) cenazesine katıldıktan sonra karayolu ile Tokat'ta geldi. Yıldırım ilk olarak İstanbul'un Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevindeyken son Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği'ne atanan Numan Hatipoğlu makamında ziyaret etti. Yıldırım'ı Valilik girişinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer karşıladı.

Valilik ziyareti çıkışında açıklama yapan Yıldırım, Bugün sevdiğimiz biri dostumuzun cenazesi vardı. Suşehri'nde, ona katıldık. Dönüş yolunda da Tokatımıza uğradık. Sayın Valimiz bildiğiniz gibi Tokat'a yeni atandı. Kendisini tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyoruz. Tokat Havaalanımız da tamamlandı. Açılışında burada değildim. Yurt dışındaydım, katılamadım. Arkadaşlar iyi bir şekilde, sorunsuz çalıştığını ifade ettiler" dedi.

Yıldırım, Tokat Valiliği ziyareti sonrasında Pazar ilçesine hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel