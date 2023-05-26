Binali Yıldırım: Sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sandığa gidiyoruz. Bu sandıkta, Cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz. Değil muhalefeti, muhalefetin adayını yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışanlarla buluştu. Konuşmasının başında Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasını hatırlatan Yılıdırım, " Şamil Bey benim kaza arkadaşım. Arabada dört takla attık. Birbirimizle kucaklaşarak hayata tutunduk. Demek ki nasipte sizlerle biraraya gelmek varmış" dedi. Yıldırım, "Üretmek öyle birşey ki biraz yorgunluk verir. Ama bir şeyi üretip tamamladığınızda şöyle bir bakarsınız. O tatlı yorgunluk mutluluğa dönüşür. Belki para kazanmak için üretmek en önce tercih edilen birşey değil. Ama onun verdiği hazzı hiçbir yerde kazanamazsınız. Onun için elinize gözünüze, yüreğinize sağlık. Ülkemize milletimize sağladığınız katma değer için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ASLINDA SEÇİM 14 MAYIS'TA BİTTİ"

Yıldırım, "Sandığa gidiyoruz. Bu sandıkta, Cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz. Değil muhalefeti, muhalefetin adayını yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz" diye konuştu.