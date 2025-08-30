Binali Yıldırım: Nüfus Azalışı Büyük Tehlike

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan öğretmenevi ve toplantı ile seminer salonunun açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Elhamdülillah terörü ülkemizin gündeminden çıkardık. Ama bilmenizi istiyorum şu anda Türkiye'de nüfus yenilenme hızı 1,48'e düşmüştür." dedi.

Yıldırım, açılıştaki konuşmasında, tesisin hayırlı olmasını diledi, yapımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de nüfus yenileme hızının azalışta olduğuna işaret eden, dolayısıyla milletin bu nedenle terörden daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah terörü ülkemizin gündeminden çıkardık. Ama bilmenizi istiyorum şu anda Türkiye'de nüfus yenilenme hızı 1,48'e düşmüştür. Nüfusun aynı kalması için en az 2 olması lazım. Nüfusun artması için 2'nin biraz üzerinde olması lazım. Böyle giderse 10 yıl sonra bugünkü nüfusumuzun da altına düşeceğiz."

Nüfus azalışının büyük bir tehlike olduğunu anlatan Yıldırım, nüfusun artmasının ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Evliliklerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çoğalalım, nüfusumuzun artması bizim en büyük gücümüzdür. Hindistan dünyanın en zengin ülkesi değildir ama 1,5 milyarı aşan nüfusuyla dünya ekonomisinde, sıralamasında üçüncüdür. Nüfus çok önemlidir. Nüfusunun artışı gerileyen ülkelerin dünya sahnesinde var olma şansları fevkalade zordur. Onun için evlilikleri, daha çok çocuk sahip olmalarını teşvik edeceğiz. Ben evlilere hep şunu söylerim bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, gerisi size kalmış."

Bölgede ve dünyada güçlü olmanın yolunun nüfusun sürekli artmasıyla mümkün olacağını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yoksa ne kadar zengin olursak olalım, kişi başı gelir çarpı nüfus. Sizin gayrisafi milli hasılanız bu. Biri büyümüş, biri küçülmüş, hem nüfus artacak hem de milli gelirimiz artacak ki dünyadaki sıralamamız bugün 17'den 7'ye çıktı. Onun için evlilikte geç kalmayın. Yani annelere, babalara söylüyorum, evlatlar siz anlayın. Evlatlarınızın yuva kurması için neslin devamı için nüfusun artarak devam etmesi için anne, baba, bütün aileye büyük görevler düşüyor. Bu güzel mekanların amacı da gençlerimizi evlilikle buluşturmak ve anne babalara onların mürüvvetini de göstermeyi sağlamaktır."

Vali Hamza Aydoğdu da yatırımların önemine değinerek, "İnsanlar gelirler, yaşarlar ve ölürler. Geriye sadece hikayeleri kalır. Gerçekten öldükten sonra da hayırla anılmak için bu eserlerin var olması çok değerli ve önemli" dedi.

Konuşmaların ardından duayla kurdele kesildi.

Açılışa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ve vatandaşlar katıldı.