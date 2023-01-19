Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın vali ve jandarma komutanıyla çekilen fotoğrafı tartışma yarattı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir giyim mağazasında, solunda Erzurum Valisi Okay Memiş karşısında ise asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile kameralara yansıyan Yıldırım'ın fotoğrafına CHP İl Başkanı Suat Dülger "Erkam Yıldırım'ın resmi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz?" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum'daki geleneksel '1001 Hatim' duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğrafı kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

CHP'Lİ İL BAŞKANINDAN FOTOĞRAFA SERT TEPKİ

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Erkam Yıldırım'ın elinde tespihiyle solunda Erzurum Valisi Okay Memiş karşısında ise İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile çekilen fotoğrafına çok sert tepki gösterdi.

"DEVLETİN VALİSİ NEDEN ORADA?"

Dülger şu ifadeleri kullandı; "Erkam Yıldırım'ın resmi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz? Eski Başbakanın oğlu olmaktan öte, hakkında çıkan iddialardan öte ne özelliği var ki şehir protokolü etrafında pervane oluyor. Fotoğraftaki oturuş biçimine, elindeki tespihe bir bakın. Hadi AK Parti Erzurum İl Başkanını anlıyorum. Milletvekili olmak istiyor, AK Parti'de siyaset yapanlar güçlerini vatandaştan değil, genel başkanlarından alıyorlar. Binali Yıldırım da, Genel Başkanlarına yakın bir isim, etrafında pervane olması doğal da, devletin valisi Okay Memiş, niye orada, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek asker üniformasıyla niye orada?

"SİYASET YAPMAK İSTİYORSA İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇSİN"

AK Parti'de yönetici olmaktan başka hiç bir resmi görevi olmayan siyasileri, hava alanında karşılayıp, uğurlayan, bırakın Genel Başkan Yardımcılarını, Erzurum İl Örgütünün Kadın Kolları Başkanını, gazetecilerle yaptığı toplantıda baş köşeye oturtan Erzurum Valisi Okay Memiş, siyaset yapmak istiyorsa istifa edip AK Parti'de siyaset yapsın.

"OTURMA ŞEKLİNE, ELİNDEKİ TESPİHE BAKIP DA ÜZÜLMEMEK ELDE Mİ?"

20 yıllık AK Parti iktidarı, devletin taşlarını yerinden oynattı. Neredeyse bütün şehirlerde valiler adeta AK Parti İl Başkanı gibi davranıyor. Yazık gerçekten çok yazık. Erkam Yıldırım'ın devletin valisi karşındaki oturma şekline, elindeki tespihe bakıp da üzülmemek elde mi?"