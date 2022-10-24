Binali Yıldırım'ın başının ön tarafından parça kopmuş! Ameliyatını ünlü profesör yaptı

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldırım'ın başının ön tarafında doku kaybı yaşandığı ve yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla Yıldırım'ı ameliyat ettiği belirtildi. A

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisinde ciddi bir trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, kazayı yaralı olarak atlattı. Yıldırım'ın sağlık duruma ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ÇAM SAKURA HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAŞINDA DOKU KAYBI VAR

Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı. Ameliyatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.

BAKAN KOCA BİLGİ VERDİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerine yer verdi.