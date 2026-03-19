TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir'de taziye ziyaretinde bulundu
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in Kiraz ilçesinde saman balyasının altında kalarak hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile 20 Şubat'ta hayatını kaybeden 53 yaşındaki Abdurrrahman Avcı'nın Ödemiş'te yaşayan ailesini ziyaret etti.
Baba Mustafa Avcı ve kayınpeder eski Kaymakçı Belediye Başkanı Halil Güler'le görüşen Yıldırım, ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp