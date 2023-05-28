Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seçim sonuçlarının ardından Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme: Yine kazandık bir tanesi

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik imalı bir paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Yıldırım, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi, nokta." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan YIldırım, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Yıldırım, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi, nokta." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme: Yine kazandık bir tanesi

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Binali Yıldırım Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title