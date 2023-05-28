Seçim sonuçlarının ardından Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme: Yine kazandık bir tanesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik imalı bir paylaşım yaptı. Sosyal medya üzerinden video yayınlayan Yıldırım, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi, nokta." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan YIldırım, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Yıldırım, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi, nokta." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: