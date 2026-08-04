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Gaziantep'te Yangın: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Yangın: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir binanın 4. katında çıkan yangında Suriye uyruklu 4 yaşındaki Yezen El Cesim hayatını kaybetti. Yangında anne ve iki çocuk daha yaralandı, hastanede tedavileri sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'te bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında Suriye uyruklu Yezen El Cesim (4) hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde bulunan binanın 4'üncü katında çıktı. Daireden yayılan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu etkilendi. Yaralılar Gaziantep Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklardan Yezen El Cesim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, tedavileri devam eden anne ve iki çocuğunun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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