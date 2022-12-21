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5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, cinsel istismardan değil sarkıntılıktan ceza yedi

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5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, cinsel istismardan değil sarkıntılıktan ceza yedi

Kayseri'de 5 yaşındaki M.Y.'yi kucağına alıp, boğazını öptüğü iddiasıyla cinsel istismardan tutuksuz yargılanan bina görevlisi Ş.Ç., eyleminin sarkıntılık kapsamında kaldığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 2 Eylül'de Kayseri'de meydana gelen olayda; bina görevlisi S.Ç. kira alacağı için M.Y.'nin yaşadığı eve geldi. Mağdur kızın teyzesinin eski kocası da olduğu öne sürülen şüpheli bina görevlisi Ş.Ç.'nin, binaya ait garajda mağduru kucağına oturttuğu, ardından boynundan öptüğü iddia edildi.

Annesinin banyo yaptırırken, boynundaki morluğu sorması üzerine mağdur kızın olayı anlatması sonrası Ş.Ç. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.Ç. ile mağdur kız çocuğunun şikayetçi anne ve babası hazır bulundu.

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Ş.Ç., "Benim de evladım var. Böyle bir şeyi nasıl yapayım. Bana iftira atıyorlar" dedi. Sanık avukatı da müvekkili ile mağdurun anne ve babası arasında kira isteme meselesi yüzünden husumet olduğunun sabit olduğunu belirterek beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Duruşma savcısının beraat yönünde mütalaa verdiği davada, mahkeme heyeti sanık Ş.Ç.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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