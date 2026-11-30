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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki "sivillere ve sivil tesislere" yönelik saldırıları değerlendirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin söz konusu saldırıları kınadığını belirterek, Mısır'ın Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İki bakan, bölgedeki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren konuları da değerlendirdi.

Öte yandan SPA'nın haberine göre, Bakan Bin Ferhan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik ortak çabalar ele alındı.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü.

Kaynak: AA