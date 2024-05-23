Bin 183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine suç duyurusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta mahalle sakini Engin Zaman ; bin 183 yılındaki porsuk ağacının kesilmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi mevkisinde beş gün önce tersip bendi çalışması nedeniyle bir 183 yılındaki porsuk ağacı; DSİ'nin yüklenici firması tarafından kesildi.

Ağacın kesilmesi nedeniyle vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Mahalle sakini Engin Zaman ve beraberindekiler bugün Zonguldak Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.

Adliye Zaman, "Müteahhit ihaleye girmiş işini almış. İşine başlamış. İşini yapıyor. Burada yaparken ağacı görmüş. Bu ağacı kesmek kolay değil. Bunun onayı istemesi gerekiyordu. Müteahhit olan kişini bunu bilir ağacı kesemez. Orman işletmesi kesmesi gerek. Müteahhit izin almadan kendi kafasına göre kesiyor. 5 gün geçti bugün altıncı gün. Ağacı kesen kişinin yakalandığı ceza yediğini duydunuz mu? 5 gündür bu vatandaş kayıp. Kim olduğunu bilmiyoruz. Müteahhit biliyoruz ağacı keseni bilmiyoruz. Bu kadar vahim bir durum. Maalesef bunca ihmal bunca yanlış sonucunda bin 183 yıllık ağaççık kesildi. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonraki süreçte şunu istiyorum. Ağaç tamam kesildi. En azından maden müzemiz sergilenmeli. Çünkü 5 metrelik ana gövde orada duruyor. Onu alıp orman işletmesi odun deposuna kaldırmak yerine maden müzemizde gelecek kuşaklara saklayalım. Gelecek kuşaklar bu ağaç üzerinde bilimsel çalışmalar yapacak. Onlar için bu ağacın korunması gerek. Geriye kalan o vadide kesilen 26 tane porsuk ağacı var. 800 ile 1125 yaşında ağacımız var. Bu ağaçların korunması, biran önce tabiat parkı yapılması için biz gerekli müracaatlarımızı yapacağız" dedi.

Basın açıklamasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP'li yöneticiler de yer aldı.