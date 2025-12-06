Haberler

Bill Gates, yapay zekanın insanlığı sağlık alanında olağanüstü dönüm noktasına taşıyacağını belirtti

Güncelleme:
Bill Gates, Doha Forum 2025'te yaptığı konuşmada, yapay zekanın sağlık alanında insanlığa büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Çocuk ölüm oranlarının azaltılması için ileri teknolojilerin önemine değinen Gates, yoksul ülkelerde etkili sağlık sistemleri kurulması için maliyetin düşük olduğunu ifade etti.

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, yapay zeka başta olmak üzere modern teknolojilerin insanlığa, sağlık alanında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşma fırsatı sunacağını vurguladı.

Gates, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025'te konuştu.

Son 20 yılda çocuk ölüm oranlarının yıllık 10 milyondan 5 milyonun altına düşürülmesi konusunda ilerleme sağlandığını kaydeden Gates, 2024'te 4,6 milyon olan çocuk ölüm oranının bu sene 4,8 milyonu bulduğunu belirtti.

Gates, yoksul ülkelerde etkili bir sağlık sistemi kurmanın kişi başına yılda en fazla 100 dolara mal olacağını ifade ederek bu sayede tedavi edilebilir veya önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yüzde 95'inin önlenebileceğini vurguladı.

Çatışma bölgelerinde 100 milyondan fazla insanın yaşadığını anımsatan Gates, bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını aktardı.

Yapay zekayla sağlıkta yeni teknolojiler

Gates, yapay zeka gibi modern teknolojilerin insanlığa, sağlık alanında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşma fırsatı sunacağına değindi.

Afrika ve Asya'daki diller de dahil olmak üzere çeşitli dünya dillerini ve lehçelerini anlayabilecek yapay zeka modelleri geliştirmesi için yapay zeka şirketlerine fon sağladıklarını dile getiren Gates, bu sayede kullanıcıların kendi ana dillerinde doktorlara ve uzmanlara uzaktan danışabileceklerini açıkladı.

Gates, bu neslin, çocuk ölümlerinin önüne geçebileceğini, yoksulluğu ve çocuk felcini ortadan kaldırabileceğini, sıtma, HIV ve AIDS gibi hastalıkların yüzde 95'inden fazlasını azaltabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
