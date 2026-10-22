Bill Clinton, Florida'da Müslümanların aşağılanmasından bıktığını söyledi

Bill Clinton, Florida'da Müslümanların aşağılanmasından bıktığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Clinton, Florida'da dinler arası etkinlikte yaptığı konuşmada Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktığını belirtti. Her inançta kötü niyetli kişiler bulunduğunu söyleyen Clinton, din ve kültür savaşlarından yorulduğunu da ifade etti.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktığını belirtti.
Clinton, Florida eyaletinde düzenlenen dinler arası bir etkinlikte yaptığı konuşmada, her inançta kötü niyetli kişilerin bulunduğunu ve bunun nedeninin "herkesin kusurlarının bulunması" olduğunu söyledi.
Din ve kültür savaşlarından yorulduğunu belirten Clinton, "Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım." dedi.
Kur'an-ı Kerim'i 15 yaşında baştan sona okuyan kızından duyduğu bir ayeti hatırlatan Clinton, kızının kendisine "Baba, bunu oku." dediğini aktardı.
Clinton, ayeti "Allah, yeryüzüne farklı insanları birbirlerini hor görsünler diye değil, birbirlerini tanısınlar ve birbirlerinden öğrensinler diye yerleştirdi." ???????ifadesiyle özetledi.