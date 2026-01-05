İZBETON 'kooperatif' davasında 4'üncü duruşma

'BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ'

Kimlik tespitiyle 4'üncü duruşma başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra zimmet soruşturmasından tutuklu olan Şenol Aslanoğlu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada, geçen celse istenen bilirkişi raporunun dosyaya eklendiği belirtildi. Soyer'in avukatı Murat Aydın, duruşmanın SEGBİS ile kaydedilmesi yönünde talepte bulundu. Kısa süreli tartışmanın ardından heyet talebi kabul etti. Yeniden söz alan Aydın, "Tutuksuz yargılama isteyen üyeniz burada değil. Heyette 5'inci kez değişiklik yapılıyor. Bu durum AİHM ve AYM'ye göre ihlal" ifadelerini kullandı.

'BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI'

Bilirkişi heyetine yapılan itiraza ilişkin heyetin karar vermediğini söyleyen Avukat Murat Aydın, "Bilirkişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışan kişilerden atandığını öğrendik. Hazine ve Maliye Bakanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla müdafilik talebinde bulunacak. Aynı kurumun çalışanları bilirkişi olarak görevlendiriliyor. Bu durumun netleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. Mahkeme başkanı ise bilirkişilerin sistemde otomatik olarak görevlendirildiğini ve mahkemenin araştırma gibi bir durumunun olmadığını söyledi.

'RAPORDA YENİLİK YOK'

Aydın'ın taleplerinin ardından sanıklara bilirkişi raporuna karşı savunma için söz hakkı verildi. Rapora itiraz eden Heval Savaş Kaya, "6 ay ve 4 duruşmadır söylenenlerin ve yaşananların hiçbir kıymeti olmadığını raporda gördük. Bilirkişi raporu dosyaya yenilik katmamış. İddianamenin aynısı. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının kanıtı. Ceza verin gitsin. Bilirkişiler dosyadaki her şeyi yok saymışlar. Bu davanın bu hale gelmesinin sebebi kumpasla yapılan mühürlemelerdir" dedi.

'RAPOR DOLANDIRICILIK YAPMADIĞIMIZIN KANITIDIR'

Kaya'nın ardından söz verilen Tunç Soyer, bilirkişi raporunun dolandırıcılık yapmadıklarının kanıtı olduğunu söyledi. Soyer, "Bu rapor iddianamedeki raporun yüzde 98 birebir aynısı. İnşaatların tamamlanamaması suç değil. Suçun oluşması için bir fiilin, kastın olması gerekmez mi? Pandemi ve deprem olmasaydı, inşaat maliyetleri bu kadar artmasaydı, inşaatlar durdurulmasaydı böyle olmayacaktı. İnşaatlar durdurulmasa, mevzuata aykırılık tespiti yapılacak mıydı? İZBETON protokol yapmasaydı da kamu zararı oluşacak mıydı? Bu kararlar mecliste oy birliğiyle alındı. O zaman tüm meclis üyelerinin sanık sandalyesinde oturması gerekir. Aylardır, kimin lehine menfaat temin ettiğimizi bulmaya çalışıyorduk. Bu raporla haksız menfaat elde ettiği belirlenen 98 + 161 yani 259 kişinin buraya suç ortağı olarak getirilmesi ve elde ettikleri haksız menfaatin iadesi talep edilmelidir. Eğer bilirkişi raporunu kabul ederseniz haksız menfaat elde eden kişileri mahkemeye çağırmanız gerekecek. Bu rapor bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır" diye konuştu.

'ASLANOĞLU'NDAN EK SÜRE TALEBİ'

Bilirkişi raporuna karşı savunma yapan Şenol Aslanoğlu, "Sussan olmuyor, susmasan olmuyor. Yeni hakim geldi. Hoş geldiniz. Artık 'Hoş geldiniz' demekten yoruldum. Günlerce anlattık ama raporda anlattıklarımızdan bir kelime koyulmamış. Demek ki boşuna anlattık. Biz zarar gördük ama şimdi hakimler zarar görüyor. Lehimize en ufak bir şey olunca sürüyorlar. Nitelikle dolandırıcılık, zimmette üçüncü kişiler… Bu olmazsa başka bir şey ile mi suçlanacağız? Raporu okumadım" diyerek rapora ilişkin savunma için ek süre talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,