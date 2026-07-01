Yüzme antrenöründen boğulma vakalarına karşı uyarı

AĞRI'da yüzme antrenörü Gökhan Şengül, yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen gölet, dere ve barajlarda bilinçsiz davranışların boğulma vakalarına neden olduğunu belirtti. Derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen suların yüzme bilenler için de tehlike oluşturduğunu belirten Şengül, "Bazen yüzmeyi bilmek de hayat kurtarmayabilir" dedi.

Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte denize kıyısı olmayan kentlerde serinlemek isteyenler soluğu, göl, gölet, dere nehir ya da barajlarda alıyor. Sıcaklardan kurtulmak isterken bilinçsizce girilen sularda sıkça boğulma vakaları meydana geliyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Gökhan Şengül, serinlemek için suya girerken dikkatli edilmesi gereken kuralları anlattı. Derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen sulara girilmemesi konusunda uyaran Şengül, "Derinliğini, zemin yapısını bilmediğimiz yerlerde yüzme bilenlerin bile suya girmemesi gerekir. Boğulmaların önemli bir kısmı panik nedeniyle ve bilinmeyen gölet, dere ile denizlere bilinçsizce girilmesi sonucu yaşanıyor. Bu tür alanlara girmek kesinlikle çok tehlikelidir. En büyük tavsiyemiz ise herkesin yüzme öğrenmesidir" dedi.

Su kenarlarındaki uyarı levhalarına dikkat edilmesini isteyen Şengül, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre boğulmaların büyük bölümü denetimsiz alanlarda, özellikle çocukların gölet ve su birikintilerine girmesi sonucu yaşanıyor. Çocuklar ebeveynleri olmadan suya girmemeli. Yüzmeyi bilsek bile yanımızda birileri olmadan suya girmemeliyiz. Yasaklı alanlarda bulunan uyarı tabelalarına mutlaka uyulmalıdır" diye konuştu.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYE ARKADAN YAKLAŞMAK GEREKLİ

Boğulma anında yapılacak doğru müdahaleye ilişkin de bilgi veren Şengül, şunları söyledi:

"Boğulan bir kişiye genellikle arka taraftan yaklaşmak gerekir. Çünkü boğulan kişi panik halinde olduğu için kurtarmaya giden kişi de yüzmeyi iyi bilmiyorsa ön taraftan yaklaşırsa onu da yakalayıp içine çekerek boğabilir. Bu nedenle genelde boğulan kişiye arka taraftan müdahale etmek lazım, özellikle baş tarafından. Çünkü boğulma sırasında çırpındığı için herhangi bir kişiyi tutarsa onu da kendisiyle birlikte çekebilir. Yüzmeyi iyi bilen biri varsa boğulan kişiyi kurtarmışsa ilk yardım müdahalesini yapması lazım. Bu müdahaleyi yaparken aynı zamanda sağlık ekiplerine hızlı bir şekilde bilgi vermek lazım çünkü zamanında yapılan müdahale hayat kurtarır."

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında çocuklara ve vatandaşlara yüzme eğitimi verildiğini belirten Şengül, "Biz küçük yaştan itibaren buradaki çocuklara, halkımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Havalar ısındı. Çocuklarımızın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırıp yüzme eğitimini almalarını istiyoruz. Serinlemek için derelere, göletlere gitmek istiyoruz ama bilmediğimiz derinliklere, bilmediğimiz yerlere kesinlikle girmememiz lazım. ya da yüzmeyi bilen birilerinin gözetiminde sulara girmek gerekir. Buradan da tekrar halkımıza sesleniyorum; Ağrılı halkımızın çocuklarıyla birlikte gelip yüzmeyi öğrenmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı