Bilinçsiz şurup kullanımı küçük çocuklarda sağlık sorunlarına neden olabiliyor

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "6 yaş altında hekim kontrolü altında kullanılmadığı zaman özellikle çocuklarda 40 derecede değil de 38 derecede ateşli havaleler, kalpte ritim bozuklukları, gece uykusu veya dalmada...

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "6 yaş altında hekim kontrolü altında kullanılmadığı zaman özellikle çocuklarda 40 derecede değil de 38 derecede ateşli havaleler, kalpte ritim bozuklukları, gece uykusu veya dalmada problem yaşanmasına, gece halüsinasyonlar görme gibi tehlikeli birtakım problemlere yol açabilir." dedi.

Son yıllarda özellikle çocuklarda ateş, grip ve soğuk algınlıklarında kullanımı artan şurupların bilinçsiz kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, doktor kontrolü dışında da kullanılan şurupların 0-6 yaş çocuklarda 38 derecede havale geçirmesi başta olmak üzere kalpte ritim bozukluğu ve uyku problemlerine neden olduğuna yönelik uyarıyor.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, AA Muhabirine, son 4-5 aydır özellikle Türkiye ve dünyada influenza, soğuk algınlığı, RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) gibi virüslerin yavaş yavaş düşme eğilimine girdiğini söyledi.

Özellikle son dönemlerde gribal enfeksiyon ilaçları, şurupları ve öksürük ilaçlarının 6 yaş altına çok sık yazıldığı ve bilinçsizce kullanıldığını gördüklerini aktaran Arıca, "Özellikle psödoefedrin içeren öksürük ve grip ilaçlarına dikkat etmeliyiz. 6 yaş altında hekim kontrolü altında kullanılmadığı zaman özellikle çocuklarda 40 derecede değil de 38 derecede ateşli havaleler, kalpte ritim bozuklukları, gece uykusu veya dalmada problem yaşanmasına, gece halüsinasyonlar görme gibi tehlikeli bir takım problemlere yol açabilir. Bu nedenle 6 yaş altındaki çocuklarda öksürük ve gribal ilaçlarda psödoefedrin varsa kullanılmamalıdır, ölümlere neden olabilir." diye konuştu.

Grip ve öksürük ilaçlarının eczanelerden alınarak bilinçsiz kullanıldığına da vurgu yapan Arıca, şunları kaydetti:

"Eczaneden hekim kontrolü dışında alınarak kullanılabiliyor. Özellikle hekim kontrolü olmadan grip ve öksürük ilaçlarını kullanmamamız gerekiyor. Hekim önerisi de varsa ve psödoefedrin içeriyorsa 3 günden fazla kullanmamamız gerekiyor."

Erişkinlerde de hekim kontrolünde bu ilaçların rahatlıkla kullanılabildiğini aktaran Arıca, ancak 65 yaş üstü hiper tansiyon, kalpte ritim bozukluğu ve böbrek rahatsızlığı olanların da psödoefedrin??????? içerikli grip ve öksürük ilaçlarını kullanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.