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Bilinçsiz Bitki Tüketimine Dikkat: Tehlikeli Otlar Uyarısı

Bilinçsiz Bitki Tüketimine Dikkat: Tehlikeli Otlar Uyarısı
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Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bazı doğal otların bilinçsizce toplanması ve tüketilmesinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Özellikle 'güzel avrat otu' gibi bitkilerin zararlarına dikkat çekti.

Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, bilinçsizce toplanan otların şifa yerine zehir olabileceğini belirterek, vatandaşları bu tür otları bilinçsizce tüketmemeleri konusunda uyardı.

Köse, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal otlar bakımından oldukça zengin bir coğrafya olduğunu ancak her doğal olanın faydalı olmadığını söyledi.

Bazı yabani bitkilerin, yanlış tanındığında ya da hazırlandığında ciddi zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabildiğine dikkati çeken Köse, "Halk arasında 'güzel avrat otu' ya da 'acı bat bat', 'deli bat bat' olarak da bilinen bu bitki, çekici mor çiçekleri ve siyah meyveleriyle dikkati çeker ama en küçük miktarda bile ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bilinç bulanıklığı, halüsinasyon, kalp ritim bozuklukları ve solunum durmasına kadar giden zehirlenmelere neden olur. Bu bitki çocuklar tarafından yaban mersini sanılarak da tüketilebilir, bu da çok tehlikelidir." dedi.

Bölgede yetişen bazı yabani bitkilerin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Acı bakla, bazı baklagil türleri, özellikle yeterince haşlanmadan tüketilirse sinir sistemini etkileyen toksinler salgılar. Bu da halk arasında baş dönmesi, kas seğirmesi, mide bulantısı gibi belirtilere yol açar. Sütlü otlar ve şahtere, Doğu Anadolu'da 'sütlü ot' olarak bilinen otlar, ciltle temas ettiğinde tahrişe, ağız yoluyla alındığında ise karaciğer hasarına neden olabilir. Aynı şekilde, halk arasında 'şahtere' olarak bilinen bitkiler de yüksek miktarda alındığında karaciğer toksitesi riski taşır."

Vatandaşları bilinçsizce toplanan otlar konusunda uyaran Köse, "Şunu unutmamak gerekiyor, doğal kelimesi her zaman güvenli anlamına gelmez. Bilinçsizce toplanan bir ot, şifa değil zehir olabilir. Bu yüzden halkımızın bu otları kullanmaması ve mutlaka uzmanlardan bilgi alarak hareket etmesi gerekir. Bu bitkiler elbette bir hazinedir ancak bilinçle değerlendirilmezse, yanlış bir bitki bir hayatı karartabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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