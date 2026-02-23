Haberler

Bilim Yunusemre, İzmir'den Üç Ödülle Döndü

İzmir'de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda Bilim Yunusemre, üç ayrı kategoride ödül kazandı ve uluslararası Avrasya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

(MANİSA) - Bilim Yunusemre, İzmir'de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Robot Yarışması'ndan üç ödülle döndü.

Fibonacci Türkiye tarafından düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Robot Yarışması, İzmir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. 15 farklı kategoride, her birinde yaklaşık 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda Bilim Yunusemre takımları üç ayrı kategoride derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bilim Yunusemre; Çizgi İzleyen kategorisinde Ege Bölge üçüncüsü olurken; 1 kg Sumo ve FPV Drive kategorilerinde ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Elde edilen sonuçlarla birlikte merkez, yarışmayı toplam üç ödülle tamamladı. Bu başarıların ardından üç takım, Antalya'da düzenlenecek ve 21 ülkenin katılım sağlayacağı Avrasya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Nisan ayında gerçekleştirilecek şampiyonada takımlar uluslararası düzeyde mücadele edecek.

Kaynak: ANKA
