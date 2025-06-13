Bilim Şenliği 8. Kez Gerçekleştirildi

Yeni Türkiye Eğitim Vakfınca (YETEV) bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime meraklı öğrencileri bir araya getirdi.

Öğrencilerin bilime merakını desteklemeyi ve öğrenme süreçlerini deneyim temelli etkinliklerle zenginleştirmeyi amaçlayan etkinlik, Yenidoğu Okulları Çekmeköy ve Başakşehir kampüslerinde gerçekleştirildi.

Derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştiren öğrenciler, atölye çalışmalarıyla günlük yaşamda kolaylık sağlayan araç-gereçlerin çalışma prensiplerini görüp uygulama imkanı buldu.

Şenlik hakkında bilgi veren YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, şenlikte çocukların projelerini sergileme imkanı bulduğunu söyledi.

Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Bu yıl yine iki kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde 50'ye yakın atölye ve deney alanı kurduk. Öğrencilerimiz, sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalara dönüştürerek, bilimin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini deneyimledi. Şenliğimize farklı okullardan öğrencileri de davet ettik. Onlar da kendi stantlarını açma imkanı buldu. Böylece çocukların merak duygularını desteklemiş olduk. Onlar da yaptıkları projeleri arkadaşlarına, ailelerine anlatma fırsatı bulmuş oldu. Amacımız; bilgiye ulaşan, öğrendiğini paylaşan ve bunu yaşantısına entegre edebilen bireyler yetiştirmek. Önümüzdeki yıl Bilim Şenliği'ni daha da geliştirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz."

"Teknofest'e katılım sağlayacağız"

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde Fen Lisesi öğrencisi olan Azra Sena Koç, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle dolu şenliğin bilime olan ilginin artması noktasında önem taşıdığını söyledi.

İnsansız hava aracı projelerinden bahseden Koç, "Teknoloji takımımızla yaptığımız insansız hava aracı projemizle kargoları evlere dronla dağıtma teknolojisini hayata geçirme anlamında bir adım atmış bulunuyoruz. Bu projemizle Teknofest'e katılım sağlayacağız." dedi.