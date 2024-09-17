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Bilim İnsanları İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni İnceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde su örnekleri alınarak değerlendirildi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, körfezin temizlenmesi için hızlı adımlar atılacağını duyurdu.

BİLİM İNSANLARI, İZMİR KÖRFEZİ VE ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ'Nİ İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubunun ilk toplantısı İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Bilim Kurulu üyeleri toplantının ardından gruplara ayrılarak İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemeler yaptı. İncelemeler sırasında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden su örnekleri alınıp değerlendirmelerde bulunuldu. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan incelemelere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bilim kurulu üyeleri katıldı.

'KENDİ ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ YAPACAĞIZ'

Öte yandan, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Körfezin hızlıca kendini temizleyebilmesi için yapılacak en acil işleri belirleyip, ardından orta ve uzun vadede yol haritası oluşturalım, bilim insanlarının rehberliğinde ilerleyelim, süreci tam bir şeffaflık içerisinde yönetelim istedik. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşenleri yapacağız, yetki ve sorumluluğumuz dışında olan alanlarda da kurum olarak özveriyle elimizden geleni yapacağız" dedi.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu taahhüt ediyorum; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü fazı yakında bitecek, Çiğli 5'inci faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Yağmur suyu seviyelerinde olması gereken yüzde 70-80 seviyelerine bu dönemde ulaşacağız. Arıtma kapasitelerini artıracağız. Yeni arıtma havzaları belirleyebiliriz. Bütün bunlar körfezin kendisini temizlemesine yetmeyecek, bazı şeyleri bilim insanlarının tavsiyeleriyle yapmamız lazım. Bu anlamda çok önemli bir toplantıydı. Bakanlıktan beklentimiz dip taramaları, körfez temizliği, sirkülasyon kanallarının oluşturulması ve bizim de yapacağımız yeni tesisler için ruhsat aşamalarında yardımcı olunması ve bazı yatırımlar için uluslararası finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek."

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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