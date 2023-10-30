Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Ay'ın önceden düşünülenden çok daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, Apollo 17 astronotları tarafından toplanan örnekler üzerinde çalışmalar yaptı ve Ay'ın 4,46 milyar yaşında olabileceğini öne sürdü. Bu bulgu, bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bilim dünyasını hayrete düşürdü. Araştırmaya göre Ay'ın önceden düşünülenden çok daha yaşlı. 1972 yılında Apollo 17 astronotları tarafından toplanan örnekler üzerinde araştırmacılar, çalışmalarını yürüttüler. Yapılan bu çalışmaların sonucunda bilim insanları, Ay'ın 4,46 milyar yaşında olabileceğini öne süren bir analiz gerçekleştirdi. Çıkan sonuç ise epey ilginç. Analizlerin neticesinde çıkan bu rakama göre Ay tahminlerden 40 milyon yıl daha yaşlı.

Bilim dünyası şaşkın: Ay düşündüğümüzden 40 milyon yıl daha yaşlı!

Bilim insanları, ay yüzeyinden alınan regolit adı verilen tozlu malzeme örneğiyle bulunan küçük iz mineral kristalleri olan zirkon kristalleri üzerinde bir araştırma yaptılar. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılardan Dieter Isheim, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, son insanlı ay misyonunun Dünya'ya döndüğü 1972'den bu yana kaydettiğimiz muazzam teknolojik ilerlemenin bir kanıtıdır. Bu örnekler yarım yüzyıl önce Dünya'ya getirildi. Ancak atom sondalı tomografi de dahil olmak üzere gerekli düzeyde mikroanaliz yapmak için gerekli araçlara ancak bugün sahibiz." dedi.

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Analizler, bir numune içindeki bireysel atomları sayar. Böylece analizler, hangisinin radyoaktif bozunmaya maruz kaldığını görmek için çalışır. Araştırmacılar, belirli elementlerin bozunması için gereken süre iyi biliyor. Bu nedenle, bilim insanları, bozunma ve bozunmamış atomların oranlarına bakarak bir numunenin yaşını tahmin edebilirler.

Field Museum'dan baş araştırmacı Philipp Heck, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, "Radyometrik tarihleme biraz kum saati gibi çalışıyor. Bir kum saatinde, kum bir cam ampulden diğerine akar. Böylece zamanın geçişi, alt haznede kum birikmesiyle gösterilir. Radyometrik tarihleme, ana atomların sayısını ve bunların dönüştüğü yavru atomların sayısını sayarak benzer şekilde çalışır. Dönüşüm oranı bilindiği için zamanın geçişi hesaplanabiliyor." dedi.

Araştırmacılar, 4,46 milyar yıl kadar eski olan kristaller buldular. Bu yeni bulgular, Ay'ın önceki tahminlerden daha yaşlı olduğunu öne sürüyor. Ayrıca bu yeni keşif, daha önceki bazı araştırmalar tarafından da destekleniyor.