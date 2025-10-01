Bilim Adamlarından Yenilikçi Yöntem: Deri Hücrelerinden Yumurtalık Hücresi Üretimi

Bilim insanları, kadınlara ait deri hücrelerinden üreme sürecinde kullanılabilecek yumurta hücresi elde etmeye yönelik deneysel bir yöntem geliştirdi.

ABD ve Güney Kore'den araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya, farklı etnik kökenlere sahip ebeveyn ve kızlarından oluşan bir aile ile kan DNA'sı ve deri biyopsisi sağlayan, akraba olmayan bir sperm donörü de dahil edildi.

Çalışma, "Mitomeyoz" adı verilen yeni teknikle, vücut hücrelerinin doğrudan yumurta hücresine dönüştürülmesini sağlayan "somatik hücre çekirdek transferi" (SCNT) yöntemine dayanıyor.

Araştırmada, çoğalma sürecine girmemiş hücre çekirdekleri, çekirdeği çıkarılmış insan yumurtalarının içerisine nakledilerek erken bölünmeye zorlandı.

Çalışmada SCNT yoluyla elde edilen yumurtalar spermle döllense de bölünme sürecinde takılı kaldıkları tespit edildi. Ancak araştırmacılar, hücre döngüsünü düzenleyen özel bir kimyasal kullanarak bu engeli aşabildi.

Böylece, vücut hücresinden gelen kromozomların bir bölümü atıldı, geriye kalanlar ise oluşan yeni hücrenin çekirdeğini oluşturdu.

Genetik incelemeler, bu süreçte kromozomların rastgele ayrıldığını ve genetik bilginin karışmadığını ortaya koydu. Buna rağmen, döllenmiş hücrede ortalama 23 kromozomun kaldığı görüldü.

Bu da bilim insanlarının, insan hücresindeki kromozom sayısını laboratuvarda yarıya indirebildiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, döllenen bu hücreler normal şekilde bölünüp gelişmeye devam etti ve hem vücut hücresinden hem de spermden gelen genetik bilgiyi taşıyan embriyolara dönüştü.

Bilim insanları, bu yöntemin gelecekte laboratuvarda yapay yumurta veya sperm üretmek için umut verici olduğunu belirtiyor.

Ancak bunun henüz ilk adım olduğunu kaydeden bilim insanları, insanlarda kullanılmadan önce güvenliğinin ve etkisinin daha detaylı şekilde araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Çalışmanın bulguları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.