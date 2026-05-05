Bilfen Okulları'ndan 'Okuma Koltuğu Tasarım Yarışması'

BİLFEN Okulları, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve tasarım becerilerini desteklemek amacıyla 'Okuma Koltuğu Tasarım Yarışması'nı hayata geçirdi.

Bilfen Okulları tarafından 'Okuma Koltuğu Tasarım Yarışması' düzenlendi. 6 ve 7. sınıf Tasarım IPT öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen yarışmada, sanat eğitiminin yalnızca teknik becerilerle sınırlı olmadığını; düşünme, hayal kurma ve üretme süreçlerinin bütüncül bir parçası olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLDİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şehnaz Yalçın, Tasarımcı ve Goa Design Factory Kurucu Ortak Tasarım Direktörü Ozan Sinan Tığlıoğlu, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Işılay Tekçe, Sanatçı ve Oyuncu Melis Babadağ ve İç Mimar ve Heykel Sanatçısı Eyüp Can Yeter'in jüri olarak değerlendirmelerini yaptığı yarışma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. 'En Ergonomik Tasarım Ödülü', Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencisi Doruk Günaydın'a verilirken 'En Üretilebilir Tasarım Ödülü' ise Bilfen Ataşehir İlköğretim Okulundan Dila Küley'in oldu. 'En İyi Estetik Ödülü'nü Bilfen Bursa İlköğretim Okulu öğrencisi Defne Öztürk kazanırken 'En Yaratıcı Tasarım Ödülü' ise Bilfen Halkalı İlköğretim Okulu öğrencisi İnan Arın Korkmaz'a ve Jüri Özel Ödülü İzmir Bilfen Okulu öğrencisi Tuana Yazıcı 'ya verildi.

Bilfen Okulları, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini destekleyen ve üretim odaklı öğrenmeyi teşvik eden projelerle sanat ve tasarım eğitimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

YALÇIN: HER TASARIM, DÜŞÜNCE SÜRECİNİN VE EMEĞİN YANSIMASIYDI

Prof. Dr. Şehnaz Yalçın, değerlendirme sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar, yaratıcılık ve tasarım odaklı düşünmenin erken yaşlarda ne kadar güçlü gelişebildiğini gösterdi. Her tasarım, bir fikrin ötesinde bir düşünce sürecinin ve emeğin yansımasıydı. Seçim yapmak, 'iyiler içinden en iyiyi' belirlemek açısından oldukça zordu."

Tasarımcı Ozan Sinan Tığlıoğlu ise öğrencilerin hayal gücüne dikkat çekerek "Bu yaş grubundaki öğrencilerin projeleri; tasarımın yalnızca bir ürün değil, bir düşünce biçimi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bugün ortaya konan her fikir, geleceği şekillendirecek önemli bir adım." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Işılay Tekçe ise yarışmanın eğitim boyutuna vurgu yaparak "Öğrencilerin estetik kaygıların yanı sıra üretilebilirlik ve ergonomi gibi kriterleri de değerlendirmeleri, tasarım odaklı düşünmenin güçlü bir şekilde içselleştirildiğini gösteriyor. Bu süreç, onlar için çok değerli bir öğrenme deneyimi sundu" diye konuştu.

Sanatçı ve Oyuncu Melis Babadağ ise yarışmanın ilham verici yönüne değinerek "Çocukların hayal gücüyle tanışmak biz yetişkinler için de ufuk açıcı. Bu tür çalışmalar, onların kendilerini keşfetmeleri ve yaratıcı düşünmelerini sürdürmeleri açısından çok kıymetli." dedi.

İç Mimar ve Heykel Sanatçısı Eyüp Can Yeter de projelerin niteliğine dikkat çekerek "Öğrencilerin tasarımlarında estetik kadar ergonomi ve işlevselliği de düşünmeleri son derece etkileyici. Bu yaklaşım, geleceğin tasarım anlayışına dair güçlü ipuçları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmada Bilfen Ataşehir, Bursa, Çamlıca, Halkalı ve İzmir İlköğretim Okullarından çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Bilfen Ataşehir İlköğretim Okulundan Almıla Çiftçi, Alya Erdoğan, Ceren Küçükaslan, Ceylin Dok, Damla Öztürk, Derin Deniz Kaya, Dila Küley (En Üretilebilir Tasarım Ödülü), Ece Mumcuoğlu, İdil Selen Şentürk, Mira Hanzade Kara, Çağan Tunalı, Ronay Alkan ve Zeynep Doğru; Bilfen İzmir İlköğretim Okulundan Beren Yolver, Can Köle, Doruk Yavuz, Ela Elbir, Elvin Azra Doğan, Gökçe Iraz Ünal, Pelin Genç, Tuana Yazıcı (Jüri Özel Ödülü), Yağmur Orhan, Zerrin Özcan ve Zeynep Oktay; Bilfen Bursa İlköğretim Okulundan Çınar Erten, Defne Öztürk (En İyi Estetik Tasarım Ödülü), Ela Güngördü, Lara Doğan, Mihrimah Kılıç, Nisan Akdülger, Rüzgar Sönmez ve Zeynep Nalbur; Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulundan Ayşe Ceren Tül, Doruk Günaydın (En Ergonomik Tasarım Ödülü), Likya Atçeken, Mira Kamer Harcar, Mihrimah Mira Öğe, Nehir Lena Başol, Nil Çakır Özçifçi, Nil Çiprut, Pınar Şimşek, Roza Yiğit, Safiye Gülsüm Kütük, Talya Bade Yanar, Tane Haznedar, Zehra Naz Tanyerİ, Zehra Sare Ekşi, Zeynep Duru Ok ve Zeynep Öznur Günaydın; Bilfen Halkalı İlköğretim Okulundan Alya Ada Sarıgül, Alya Ayzit, Ayşe Sena Binici, Begüm Elif Özgür, Beren Batur, Duru Derin Yıldız, Ece Özdemir, Emir Kahraman, İnan Arın Korkmaz (En Yaratıcı Tasarım Ödülü), Irmak Gül Ünser, Nehir Songür, Nilda Hoşceylan, Rana Helvacıkara, Rüzgar İnan, Hanne Betül Memiş, Tanem Bozbay, Zehra Tumaris Baki ve Zeynep Sezgin yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı