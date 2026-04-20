Haberler

Bilecikli gençler "Zeytin Dalı" projesi ile ÜNİFEST finallerinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç TEMA Kulübü tarafından hayata geçirilen "Kampüsüne Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat" projesi, ÜNİFEST kapsamında Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Üniversite Katılımlı Gençlik Projeleri Destek Programı" (ÜNİDES) çerçevesinde Bilecik Genç Ofis bünyesinde 75 proje hazırlandı. Bakanlık tarafından onaylanan 19 proje arasında yer alan Genç TEMA Kulübü'nün çalışması, Burdur'da düzenlenecek "ÜNİFEST Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali"nde Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, üniversite ile koordineli yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ÜNİFEST'in öğrenci topluluklarını toplumsal fayda odaklı projelerle bir araya getirdiğini vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite öğrencilerinin toplumsal duyarlılıklarını artırmayı ve sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bu platformda ilimizi temsil edecek olan BŞEÜ Genç TEMA Kulübü'nü tebrik ediyorum. Burdur'daki final aşamasında gençlerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi

İsrail özür dilemek zorunda kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde

Erdoğan “Felaket” demişti! Veriler en düşük seviyeyi gösterdi
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi

İsrail özür dilemek zorunda kaldı
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor