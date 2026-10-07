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Bilecik Valisi Sözer, tarım ve hayvancılık çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Çetin Ayvalık'tan bilgi alan Sözer, tarım ve hayvancılık çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile görüşen Sözer, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kentteki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Ziyaretinde Sözer'e, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar eşlik etti.

Kaynak: AA
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