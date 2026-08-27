Vali Sözer, Bilecik SMMMO'yu Ziyaret Etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını (SMMMO) ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette Sözer, Bilecik SMMMO Başkanı Mustafa Öztürk'ten odanın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada ziyaret sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA